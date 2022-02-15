櫃買中心15日審議達航科技上櫃案 09:412022/02/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心預計今（15）日審議達航科技公司（4577）上櫃案。 達航科技公司主要從事PCB雷射應用鑽孔加工服務、機械鑽孔機/成型機生產銷售及設備維修、保養改良服務，董事長為翁榮隨，推薦證券商是康和證券、台新證券及兆豐證券，申請時資本額4億3013萬元。 達航科技公司2020年合併營業收入為10億173萬元，稅後淨利為8929萬元，每股盈餘為2.03元。2021年前三季之合併營業收入為8億8447萬元，稅後淨利為4546萬元，每股盈餘為1.05元。 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 櫃買中心26日審議鈺鎧上櫃案 #達航科技 #櫃買中心 #日審議 #上櫃案 #合併營業收入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心2/16審議濾能公司上櫃案 15:522022/02/11 財經 櫃買中心2/17審議正基公司上櫃案 16:142022/02/14 財經 《櫃買市場》桓鼎延遲發布重訊 遭處違約金10萬元 17:392022/02/07 財經 長榮航太科技8日申請登錄興櫃一般板股票 17:302022/02/08 財經 櫃買26日審議通過鈺鎧上櫃案 18:122022/01/26 財經 新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 13:532022/01/27 財經 桓鼎-KY公司延遲發布重訊遭處違約金10萬元 16:112022/02/07 財經 《興櫃股》鈺鎧上櫃案 26日審議 07:442022/01/24 財經 國邑藥品10日申請登錄興櫃一般板股票 17:002022/02/10 財經 《櫃買市場》濾能上櫃案2月16日審議 08:012022/02/14 財經 凌陽創新自2/15起得為融資券 16:022022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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