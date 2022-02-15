櫃買中心預計今（15）日審議達航科技公司（4577）上櫃案。

達航科技公司主要從事PCB雷射應用鑽孔加工服務、機械鑽孔機/成型機生產銷售及設備維修、保養改良服務，董事長為翁榮隨，推薦證券商是康和證券、台新證券及兆豐證券，申請時資本額4億3013萬元。

達航科技公司2020年合併營業收入為10億173萬元，稅後淨利為8929萬元，每股盈餘為2.03元。2021年前三季之合併營業收入為8億8447萬元，稅後淨利為4546萬元，每股盈餘為1.05元。