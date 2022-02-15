集保結算所為金融市場的大後台，自15日起展開成立三十多年來最大規模的徵才活動，包括業務、財務會計、法務、金融數位、資訊及資安等多項職缺，廣邀各方跨域優秀人才，共同擘畫臺灣數位金融總工程。

集保的發展策略，是核心與創新業務並進，亦重視ESG永續發展，與時俱進進行業務轉型與創新，服務範疇不斷拓展，服務對象持續增加，成為跨資本市場及貨幣市場的唯一後台機構，提供包括「股票」、「期貨」、「債票券」、「跨境保管」及「基金」等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務，並透過金融科技及大數據運用，發展數位金融創新服務，包括「集保e手掌握」App、「視訊輔助股東會平台」、「投資人關係整合平台」及「大數據平台」等，提供全市場與政府機關各項加值的整合服務。

利他共好是集保的核心理念，專注本業之外，更長期關注ESG與永續發展。集保持續扶植金融人才、協助偏鄉與弱勢、長期回饋社會，開辦「大專生金融就業公益專班」、「好好退休準備平台」等金融公益創新，以行動落實社會責任與普惠金融，也獲多項榮耀深得各界肯定。集保持續深化經濟發展、關懷社會與保護環境等三大面向的金融影響力，推升臺灣永續金融。

在資訊系統方面，集保規劃各項應用系統服務的優化創新，建構全方位後台核心服務平台，提升營運效能，布建臺灣數位金融基礎建設。在強化資安方面，集保透過主動的資安監控及自動化工具，優化系統運作效率，持續提升資安聯防，精實資安韌性，維持資本市場穩定安全，以保障投資大眾的權益。

近年來集保在公司內部導入數位學習平台、敏捷式開發、流程自動化（RPA）及知識管理平台，以學習地圖及虛實整合的教育訓練，建構員工完整核心職能，培力關鍵人才DNA。集保提供優渥的員工福利，亦獲選教育部的「運動企業認證」，多元的社團及旅遊活動，重視同仁身心健康與職場平權，力求工作與生活的平衡，是人力銀行業者認證的幸福企業。

集保結算所林修銘董事長表示，集保積極拓展多元業務與跨域應用場景，多元的業務亟需多元的人才，跨域的服務更要跨域的思維。這次史上最大規模徵才，竭誠歡迎有使命感與熱忱的青年朋友，在集保大家庭中發光發熱，共同打造「數位與資安的集保」。

集保111年度人才招募，自2月15日10：00起至3月9日24：00止，詳細招募資訊可參閱證基會報名網頁：https://www.sfi.org.tw/recruit/exam5/。集保主要職缺：1.業務規劃人員：7人。2.財務會計人員：2~3人。3.法務人員：2~3人。4.金融數位人員：3人。5.系統開發人員：6人。6.資料庫管理人員：1~2人。7.網頁全端程式開發人員：6人。8.資訊應用系統架構師：1~2人。9.系統管理人員：1~2人。10.資安管理人員：2~3人。11.網路管理人員：2~3人。12.系統操作人員：4人。