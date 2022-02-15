賣壓沈重，周一紐約棉花期貨跌至2周低點；受累美元走強，以及穀物市場高位下跌拖累，由於俄羅斯和烏克蘭情勢趨緊，吸引避險需求增加，亦推助美元上漲，令棉價進一步承壓收低；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨跌1.9%，收盤每磅122.93美分，5月棉花期貨跌1.9%，收盤每磅120.61美分。

中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸22155元人民幣，與前一日增加20元人民幣；庫存方面，截至2月9日，ICE登記庫存617包。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)