賣壓沈重，周一紐約棉花期貨跌至2周低點；受累美元走強，以及穀物市場高位下跌拖累，由於俄羅斯和烏克蘭情勢趨緊，吸引避險需求增加，亦推助美元上漲，令棉價進一步承壓收低；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨跌1.9%，收盤每磅122.93美分，5月棉花期貨跌1.9%，收盤每磅120.61美分。
中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸22155元人民幣，與前一日增加20元人民幣；庫存方面，截至2月9日，ICE登記庫存617包。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
賣壓沈重，周一紐約棉花期貨跌至2周低點；受累美元走強，以及穀物市場高位下跌拖累，由於俄羅斯和烏克蘭情勢趨緊，吸引避險需求增加，亦推助美元上漲，令棉價進一步承壓收低；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨跌1.9%，收盤每磅122.93美分，5月棉花期貨跌1.9%，收盤每磅120.61美分。
中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸22155元人民幣，與前一日增加20元人民幣；庫存方面，截至2月9日，ICE登記庫存617包。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。