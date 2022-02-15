挪威國家情報局（NIS）、警察安全局（PST）、國家安全局（NSM）近日發佈多份年度威脅評估報告和相關負責人的言論。中國駐挪威大使館15日發布聲明稱，中方對報告內容和負責人表態中涉華部分強烈不滿和堅決反對，指責挪威惡意製造威脅和對立，不得人心。

聲明批評，相關內容通篇充斥對華敵意和冷戰思維，在缺乏事實根據的基礎上憑空捏造假想敵，並試圖泛化國家安全概念，將涉華議題全盤政治化，這是極不負責任的行為，也是極其危險的舉動。

聲明指責，一些國家動輒對他國實施單邊制裁和「長臂管轄」，利用自身武力在全世界製造衝突和動蕩，這樣的霸權主義和強權政治才是真正的安全威脅。

聲明指出，當前人類社會面臨諸多挑戰危機，迫切需要各方共同行動、攜手應對，而不是橫加指責、誣衊攻擊。中國將繼續堅定不移走和平發展道路。中國的發展將繼續為包括挪威在內的世界各國帶來更多機遇。

聲明呼籲，中方願同挪方在相互尊重中共謀發展，在求同存異中實現合作共贏。期待各方同舟共濟、團結一心，一起向未來。