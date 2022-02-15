全球疫情影響下，人們在生活中的許多方面都發生了莫大的變化，即便步入了新的一年，周遭環境仍充滿著不確定性。面對持續的全球性挑戰，舒適、人與人之間的連接及自我保護成為了生活中的關鍵字，大眾也逐漸適應了這種變化並積極擁抱新的生活方式。越來越多的企業鼓勵遠端辦公或混合辦公，未來，數位化轉型也將隨著時間的推移而加速。

隨著視訊會議、遠端線上辦公、社交媒體、線上遊戲社群和元宇宙的持續湧現，全新的兩大設計趨勢也隨之顯現：首先，人們渴望看到樂觀積極的精神，希望在不同年齡、行業和品牌類別中感受到樂趣、新奇與趣味性。其次，人們更加渴望感受到真實、有意義的交流和溝通，希望能為自己和身邊的人創造更多幸福。

這兩個核心驅動因素都展現出強烈的情感和人性，也激發了更多創意的靈感和視覺效果上的展現。Adobe 根據調查、客戶資料和眾多的商業活動，總結出了2022年的創意趨勢預測，包括攝影、插畫、向量圖形、設計範本、動態圖形、3D 和沉浸式體驗等方面的前瞻趨勢，希望能給您帶來更多靈感和啟發。