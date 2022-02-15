美國聯準會升息預期加速，美債殖利率飆至兩年高點，台股掛牌債券ETF殖利率水準跟著提升。國內債券ETF「人氣王」的元大美債20年ETF（00679B）第一階段公告將在2月22日除息，每單位預估配息0.23元，對債券投資有興趣的領息族及穩健型投資人，可留意參與元大美債20年ETF配息的布局機會。

元大投信表示，觀察2004年及2016年聯準會升息階段，美國公債市場在升息前修正後，升息期間皆轉向偏多趨勢。彭博資訊統計，在2004年5月至2006年6月，元大美債20年ETF所追蹤的ICE美國政府20+年期債券指數，累積漲幅達12.1%；其後2016年11月至2018年12月的升息循環，該指數漲幅也有6.2%。

法人指出，近期市場預測聯準會加速緊縮，債券價格再現震盪，不過考量聯準會控管市場風險及政策透明度的操作習慣，實際貨幣政策應比預期溫和，債券價格已有過度修正的情形。

加上目前美國公債價格為近年的相對低點，過去經驗來看，即使是升息環境，美國公債長期投資仍交出正報酬，在目前債券價格偏低，殖利率上揚的情況，是進場布局美國公債ETF的不錯時機。

以元大美債20年ETF觀察，該ETF在最近三次除息（2021年第2季至2021年第4季）的金額皆為0.22元，本次2月配息金額隨債市殖利率走升，增加到0.23元，也是2020年2月當季配息0.23元以來最多。

元大投信將於2月18日公布元大美債20年ETF第二階段配息評價的結果，在22日除息後，預計3月21日分配收益。

看準債券價格下跌，殖利率走升，近期投資人已搶先低接債券ETF。櫃買中心統計，今年以來到2月7日為止，元大美債20年ETF日均量增加到1815張，較去年第4季的均量534張，成長超過239%。

元大投信建議，投資人因應行情震盪，可在股票部位外，適度布局債券資產；對於升息題材有興趣的投資人，還能同步留意銀行債ETF信用利差收斂的投資機會。元大10年IG銀行債ETF（00786B）預計同步在22日除息，每單位預估配息0.36元。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，除息交易會將配息金額自ETF淨值中扣除，因此投資人關注ETF的配息表現外，應同步留意其報酬表現，另當ETF的配息率較高時，可能因市場短期買氣增加而有溢價偏高的情形，交易前須留意ETF折溢價狀況。