消息面：

1.美東時間14日，紐約聯邦準備銀行指出，就未來一年來說，美國通膨可望降至5.8%，創2021年10月以來最低。至於之後三年，通膨預估下滑0.52%至3.48%，跌幅可望創2013年有這項調查以來單月最大。同時，通膨值也創2021年4月以來新低。

2.烏克蘭總統表示，傳出俄羅斯16日可能會入侵烏克蘭，美元匯價走強，升至2周新高。美匯指數一度走高至96.441，為1日以來最高，收96.343，升0.4%。

3.俄烏緊張關係下，避險資金流入金市，國際金價上升，並創近3個月新高。同時，鈀價也走強。紐約期金收漲27.3美元或1.5%，每盎斯收1869.4美元，創2021年11月中旬以來最高。現貨金也漲0.54%，創2021年11月中下旬以來新高，每盎斯為1869美元。

4.阿拉伯聯合大公國表示，油價近期上漲的主因，不是供需失衡，而是地緣政治衝突所致。美國CNBC報道，包括埃及、以色列、賽普勒斯等國也臆測，國際油價每桶可能會漲破100美元。在俄羅斯入侵烏克蘭的可能性大增下，國際油價漲至逾7年新高。紐約期油一度來到95.78美元，創2014年9月以來最高，收漲2.36美元或2.53%，每桶收95.46美元。倫敦布蘭特期油也一度來到96.2美元，創2014年9月以來最高，收漲2.04美元或2.16%，每桶收96.48美元。

5.比特幣目前在$42628.14美元附近，上漲1.34%。