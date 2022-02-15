歐股周一收在近20個交易日的最低水準，旅遊股和銀行股領跌；投資人擔心俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭而引發的地緣政治風險，紛出現拋售。

周一泛歐Stoxx 600指數跌8.61點或1.83%，為460.96點，指數出現自1月24日以來最大單日跌幅，所有主要板塊皆出現下跌。銀行股跌3.3%，跌幅最多。投資人紛紛投靠避險的債券以因應俄烏緊張局勢，歐元區主權公債殖利率下跌。

不過烏克蘭暗示可能對俄羅斯做出讓步，有助於緩解雙方的摩擦。俄羅斯外長Sergei Lavrov已向總統普丁(Putin)建議走外交路線。

美國發出俄羅斯隨時可能進攻的警告之後，全球投資人開始拋售風險高的資產，並轉向黃金和政府債券等避險資產。

富達投資(Fidelity)投資組合經理Matt Siddle說，很難判斷市場是否反應過度。目前有兩個不確定性，一為仍不清楚美聯準會的政策是什麼，是一項收緊政策，但不知道會走多遠和多快；另外俄羅斯方面也有地緣政治的不確定性。

衡量歐股波動的指標上漲至30.05點，為自1月25日來最高點，當時因擔心利率走高和科技股估值太高，股市遭到拋售。

歐股Stoxx 600指數今年以來已下跌5.5%，對美國升息的擔憂，以及烏克蘭地緣政治風險，打擊了市場信心。

一些涉足俄羅斯的歐洲銀行，例如奧地利的Raiffeisen銀行、義大利裕信銀行、法國興業銀行都跌在4.2%至6.1%之間。

航空股也受重創。威茲航空、英國航空所屬的IAG集團、漢莎航空、法航/荷航都跌在3.3%至6.3%之間。

荷航在上周六表示，將停飛往烏克蘭的航班。漢莎航空也在考慮暫停烏克蘭航班。

瑞士化工集團Clariant跌16%。由於公司會計問題隨之而來的調查，讓該Clariant推遲了2021年業績報告的公布。

德國商業銀行(Commerzbank)跌2.7%。德國財政部長說，長期而言，政府不會繼續持有該行股票。