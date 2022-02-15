65歲資深女星陳美鳳保養有術，是全台灣公認的「最美麗歐巴桑」，2016年離婚David（徐福慶）後，感情生活就備受外界關心，她曾在去年生日許下脫單的願望，期盼遇見對的人。昨(14日)是西洋情人節，陳美鳳公開被劇中老公、男星洪都拉斯餵食元宵的照片，祝福大家：「情人節快樂」。

陳美鳳在民視八點檔《黃金歲月》與洪都拉斯合演夫妻，日前該劇為慶祝收視率破5，主要演員一同在電視台吃元宵，陳美鳳雖然沒有進棚，但洪都拉斯看到「太太」出現在電視牆，拿起手中的大湯圓作勢餵食，模樣相當逗趣，陳美鳳便把這張照片PO上網，隔空向洪都拉斯喊話：「這是我收到最特別的情人節禮物啦，鳳鳳今日沒進棚，但是謝謝想到我，阿達仔（洪都拉斯角色名）嘴開開的～好好笑。」最後不忘宣傳電視劇及祝福粉絲：「看黃金歲月好運會發生，大家情人節快樂囉！」

這篇PO文釣出梁佑南、陳莎莎、江蕙、張家瑋、江俊翰等藝人祝賀「情人節快樂」，連洪都拉斯都留言告白：「我時時刻刻都會想到美娟，真開心美鳳姐有收到我的情人節禮物，開心到轉圈圈放煙火。」