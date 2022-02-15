3D列印大廠Markforged推出了能夠列印出碳纖維和玻璃纖維成品的3D列印機X7，碳纖維的材料特性，不只堅固還兼具了輕量化的效果，讓3D列印機製作出來的成品，不但擁有接近金屬的硬度，而減輕重量特性，更接近了實際製造業對產品的應用需求。 Markforged台灣總代理實威國際（8416）將在21日登場的「2022台北工具機展」展會現場實機展示Markforged X系列最高階機種X7，以及新增的列印材料，包括涵蓋了半導體實用的ESD抗靜電印材以及航太阻燃碳纖Onxy FR等最新研發列印材料。

在展覽期間也會介紹可列印最大零件的全新機種FX20，突破我們所知增材製造的界限，親自感受3D列印成品的強度及材質特色。現場除了3D列印機台，由SCANTECH所研發，獲得紅點設計獎、僅有手掌大小的工業級3D逆向掃描機SIMSCAN，以及自動化智慧產線的協力助手Universal Robots協作機器人等特色機種，都會在這次的展覽中展出。 智慧製造的躍進，實際的效益已經顯而易見，不過如何更有效的應用，成為必須不斷研討的主題。除了硬體的創新，在軟體的進化上也是不可或缺的主力。實威國際也將在展會上，展示3DEXPERIENCE雲端平台絕佳管理功能，以及針對結構、流體和電磁的解決方案的Abaqus模擬驗證分析技術SMULIA，全方位加速團隊整體研發創新。