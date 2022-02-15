半導體大廠英特爾（Intel）近來持續加深投資晶圓代工力道，企圖挑戰台積電龍頭地位，近日傳出將以近60億美元（約新台幣1668億元）的價格，收購以色列晶圓代工廠高塔半導體（Tower Semiconductor），外媒報導，知情人士透露，這項交易已接近完成，如果談判沒有破裂，最快在本周就會宣布。

《華爾街日報》報導了這項消息，指出英特爾正打算透過這項交易擴大其製造業務，這也是英特爾計畫強化晶圓代工事業的最新行動。

英特爾不願對這項消息做出回應，高塔半導體也尚未回應置評請求。

高塔半導體是以色列一家半導體專業代工廠，總部在以色列的米格達勒埃梅克 (Migdal HaEmek)，並在美國、日本都有晶圓廠，根據Digitimes對全球前10大晶圓代工業者的估計，高塔排名第9，與晶圓代工四哥格芯（GlobalFoundries）相似，而英特爾過去即曾傳出有意收購格芯。