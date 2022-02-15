台南市區有一處危險路口，不僅平均每個月發生2件大小車禍，從今年元旦迄今只有1個半月更已暴增發生5件車禍，成為網路上全市最知名的「恐怖路口」。市警六分局、交通警察大隊會同市府交通局、民代及居民會勘後，初步決議將在該路口增設闖紅燈照相取締設備，以及祭出多項交通工程改善措施，希望降低該路口發生車禍的件數。

這處危險路口位於南區往來市區的台17線中華西路與新興路416巷口，警六分局分析車禍發生的原因，多數都是尖峰時刻進入市區的車流量大，車輛行經新興路416巷口時，易因車流遮擋駕駛人的視線，導致南向欲左轉車輛不易注意到機慢車道來車，且機車行經巷口也沒有減速慢行，因此左轉車輛易與對向機慢車發生碰撞。

警六分局邀請當地居民及民代，再會同交通局及交通警察大隊共同會勘後，將透過交通執法、工程改善雙管齊下解決問題，初步決議為：中華西路北往南方向遲閉改早開（增加左轉箭頭）；設置科技執法告示牌（常有闖紅燈照取締）；中華西路一段與新孝路102巷缺口封閉；該路口停止線退後2米；增設該路口南往北方向闖紅燈照相取締設備。

警六分局長許敏能也呼籲民眾，駕車行經該路口時，務必減速慢行，遵守道路交通標誌、標線及號誌，以確保安全。