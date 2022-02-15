擁有32年歷史的台北老牌飯店西華飯店將於今（15日）熄燈，為了感謝粉絲長久以來的支持，西華飯店員工兢兢業業至最後一刻，預計在下午送完最後一名房客後，在大門前鞠躬致意並向大家道別，此外，先前預購牛肉麵禮盒的顧客，也將獲得紀念品贈禮。

西華飯店成立於1990年，接待過柴契爾夫人、老布希總統夫婦、李安、郭富城、周潤發等政要影視名人，是台北代表性的五星級飯店之一，也是西華集團重要的起家厝。

無奈受到疫情衝擊，儘管西華飯店積極重金翻修，並推出外帶方案等措施，最終仍決定申請危老重建，於去年11月11日核准，在危老案核定後，西華飯店隨即宣布2月15日結束營業。

為了讓長久支持的粉絲，能保留熄燈前的美味，台北西華飯店特別推出常溫包裝、可覆熱即食的牛肉麵、鮑魚雞腿麵，讓眾多粉絲未來也能持續品嚐好味道，預購並於2月15日熄燈當天至西華飯店現場領取，可獲得限量西華經典紀念品，包括西華筆組、沐浴品組、馬克杯等不同紀念品。