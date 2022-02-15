俄烏緊張，道瓊、標普連3黑，日韓股市今早揚升。台股今日開低19.23點，以17978.44點開出，台積電(2330)開低，還好千金股穩定盤面，IC設計也見火種，加上ABF載板三雄聯袂揚升及航空股強勢上漲，台股震盪走高，收復18000點關卡。

分析師指出，國際股市開始回穩中不用太擔心，俄烏衝途應該不會發生，現在考量的應該是通膨問題及美FED升息的腳步，績優好股票可以伺機布局。台股壓力暫時落在月線約18159點附近，短線難脫震盪整理格局。

盤面上，台積電股價持續弱勢，今日開低以633元開出，下跌4元，市值縮水1037億元；千金股持穩，股王矽力-KY(6415)上漲1%、信驊(5274)、大立光(3008)等都維持平盤上方；ABF載板三雄聯袂揚升；航空族群表現強勢，長榮航(2618)強漲逾6%，華航(2610)漲幅在4%以上；高端疫苗(6547)COVID-19疫苗拿到巴拉圭緊急使用授權(EUA)今天跳空漲停，鎖在265元；力旺(3529)元月營收創單月新高，股價漲幅逼近6%；鈺太(6679)1月營收出色，今日漲幅也在6%左右；同致(3552)1月營收雙成長，股價飆漲停，鎖在158.5元。

中信小資高價(00894)ETF經理人張嘉祐指出，市場目前對於聯準會鷹派的利率政策，未來市場走向看法分歧，預計聯準會仍將持續與市場密切溝通，並視經濟成長、勞動就業情況與市場反應調整政策；預計3月聯準會將提出更具體的升息路徑及縮表時程與細節，投資展望方面，仍以基本面為主要基調，逢低布局。

張嘉祐認為，就目前台股主要權值股公布的1月營收結果來看，台股有望迎來淡季不淡的第一季，且在營利成長支撐下，目前台股加權指數本益比僅14.6倍，低於歷史平均，半導體族群本益比略高約16倍，相較納斯達克本益比為116.7倍，台股本益比仍相對合理，長期指數仍具上行空間，建議投資人可逢低加碼半導體等基本面穩健族群。