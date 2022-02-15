投資人通常認為升息環境將對股市帶來負面影響，但施羅德環球顛覆未來股票基金的台灣產品經理林良軍指出，根據升息歷史經驗，市場消化升息利空後，美股和全球股市均會強彈。在疫情通膨升息環境下，超巨型股和大型股因擁有定價能力、現金充沛、多角化經營與併購能力等四大投資利基，待市場消化升息利空後，企業獲利將支撐未來上漲動能，建議投資以超巨型股和大型股為主的基金。

高通膨環境使得市場擔憂利率走高，可能影響股市表現。對此，林良軍表示，從前次聯準會升息期間來看，那斯達克指數和全球股市均持續上漲；因此，那斯達克指數於美國升息期間的震盪回檔，其實是相當好的中長線逢低進場買點。

林良軍進一步指出，事實上，在通膨上揚和利率走高環境下，具備四大投資利基的超巨型股和大型股，將擁有較佳的防禦性：第一為定價能力。產品與服務具高競爭力，成本增加通膨上揚環境下，可提高售價轉嫁成本；第二，現金充沛。高現金部位加上負債比率低，對於利率走高推升資金成本增加，有較高防禦力；第三，多角化經營。營收來自不同產品和服務領域，疫情和利率多變環境下，能仍創造穩定成長；第四，併購能力。併購利基型公司，布局未來掌握商機擴大成長。

另一方面，拆解美股2021年漲幅貢獻，美國股市亦是由超巨型股和大型股帶頭。標普500指數全年上漲29％，而漲幅貢獻前25大個股的市值合計15兆美元、對美股2021年漲幅貢獻度為55.1％，至於前五大個股全年的漲幅貢獻度就高達32.6％。