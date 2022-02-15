高端(6547)新冠疫苗三期解盲達標，獲巴拉圭緊急使用授權，今日跳空鎖在漲停板265元，至10:10，買單有超過3700張排隊等著要買，大股東基亞(3176)股價也強漲逾9%。

高端新冠肺炎疫苗在巴拉圭執行的第三期臨床試驗，14日完成期中分析解盲，數據顯示：疫苗安全耐受性良好，且中和抗體效價達對照組AZ疫苗之3.7倍，通過試驗設定之優越性基準（superiority）。而巴國藥政法規主管機關DINAVISA，因應當地之防疫需求，在完成實地查廠，並審閱相關藥毒理/動物試驗，台灣第一、二期臨床試驗，巴拉圭三期臨床試驗，以及化學製造管制等技術性文件後，同步於2022年2月14日核定高端武肺疫苗在巴拉圭的緊急使用授權(EUA)。

高端本項於巴拉圭執行之第三期臨床試驗，是與巴國亞松森大學醫學院合作，採雙盲隨機分配，進行高端疫苗與AZ疫苗的比較。此項試驗總計在巴國收納1128名受試者，並有934名受試者完成兩劑疫苗接種。本次期中分析解盲數據如下：

1.在安全性評估部分，疫苗之安全耐受性良好，無疫苗相關之嚴重不良事件通報，且在系統性不良反應方面，受試者發燒比例小於1%，與國內所執行之擴大二期試驗數據相當。

2.在免疫生成性數據評估部分，在排除自然感染後，高端組受試者之中和抗體效價比AZ組高出3.7倍，達疫苗優越性之基準。且此中和抗體效價倍數比值與台灣之數據一致，顯示中南美洲人種免疫生成性無差異性。