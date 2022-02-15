補教名師高國華與「補教天后」陳子璇在西洋情人節辦離婚手續，11年婚姻正式畫下句點，陳子璇昨在臉書曬出配偶欄已空白的身分證照，對此，高國華則表示，母親日前過世，陳子璇這次回台奔喪，兩人就順便辦離婚手續，至於贍養費分配，高國華也大方向媒體回應了。

高國華2020年11月被拍到約會濃妝女，事後高國華、陳子璇才坦言，兩人早在2020年初已協議離婚，陳子璇因把補教事業轉往大陸，加上疫情關係沒有返台，高國華則在台灣推動英文教育，不過雙方各自忙碌，但仍沒有交惡，彼此仍維持聯繫，根據《三立新聞網》報導，由於高國華母親日前過世，陳子璇回台奔喪，兩人就順便辦離婚手續，至於贍養費分配，高國華則表示，兩人本來就財產各自獨立，所以沒有這個問題。

高國華正式斷開陳子璇後，被問到恢復單身的心情，高國華則表示還好，並強調他未來會把重心放在英文教育上，而高國華和陳子璇雙方好聚好散，彼此互相祝福。

陳子璇登出「補教人生」後，她昨則曬出配偶欄已空白的身分證照，陳子璇發文寫下：「選了情人節來辦理離婚手續，配偶欄已空白，問我現在的心情如何？我蠻想唱水調歌頭的」，陳子璇強調雙方是和平分手外，她也提到：「彼此給予最好的祝福，真心祝福天下有情人，一定要幸福快樂哦」。