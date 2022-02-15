現年66歲的香港天王周潤發，出道超過40年演出近百部影視作品，在華語娛樂圈有舉足輕重的地位。即使如此，待人和善的他面對粉絲要求合影，總是來者不拒，但過年期間一名粉絲不但要到合照，還收到「發哥」包的大紅包，金額公開讓網友們全傻眼。

一名香港女網友在12日於網路上發文，表示自己在小吃店遇見了周潤發，當時她害羞的上前要求合照，沒想到周潤發一口答應，而當時店內的工作人員十分忙碌，周潤發看到後也大方的給出紅包，甚至多塞一個給這名女網友，而女網友透露香港的新年紅包大部分只會包5元或是10元港幣（約新台幣18元、36元）左右，但打開紅包一看竟發現100元港幣（約新台幣357元），讓她忍不住直呼「發哥出手真大方」。

女粉絲在小吃店巧遇周潤發還收到大紅包。（圖／微博@搜狐娛樂）

據傳，周潤發雖身家高達56億，私下生活卻過得相當簡約、樸實，除了經常到小吃店用餐外，也會搭乘大眾交通運輸工具，絲毫沒有半點大明星的架子，因此網路上不時會出現香港民眾捕捉到「野生周潤發出沒」的貼文。去年12月便有網友在牛肉飯館用餐時，發現隔壁桌就坐著周潤發低頭吃著麵，當時的他頭戴黑色棒球帽與全黑的運動服，看起來低調又輕便，就像大家熟悉的老朋友一樣，店內也沒有因為他而出現騷動，周潤發甚至還會向隔壁桌的人推薦店內的招牌菜單，讓不少人大讚他的親和力。