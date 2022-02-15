澎湖最熱鬧的元宵節重頭戲乞龜活動開鑼，眾所矚目市值超過2500萬元的山水里上帝廟金靈龜王及鎖港里北極殿黃金龜王15日閃亮登場，3天後金龜王情歸何處炒熱最夯話題。

澎湖元宵節遠比農曆春節更熱鬧，各地寺廟渾身解數張燈結綵慶元宵，今年礙於疫情衝擊，澎湖歡樂氣氛不若往年強強滾。

澎湖地方俗諺：「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜殼，事業頭路穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，特別是黃金龜王乞龜活動最吸睛。

澎湖鄉親引領企盼著價值超過2500萬元的黃金龜王大車拚，全國最大最重的山水里上帝廟390兩金靈龜王及鎖港里北極殿288兩黃金龜王，同時選定15日元宵節當天舉行進水及開光點睛大典，正式登場公開亮相。

去年元宵節經過3天擲筊鏖戰，來自新北三重的山水里女婿徐振坤以9相1笑杯贏得上帝廟金靈龜王青睞榮登新爐主，更慷慨安座在廟內提供民眾參觀，今年添還心願10兩金磚，這次將讓賢退出爭奪戰，金靈龜王昂首尋覓新主人。

去年重新熔鑄的390兩山水里金靈龜王以嶄新風貌誕生問世，名符其實全國最大、最重的黃金龜王，廟方也積極研議申請世界金氏紀錄認證，再寫澎湖百年乞龜文化新紀錄。

15日金靈龜王繞境馬公市區祈福合境平安，沿路蜂炮齊鳴與民眾分享喜氣，祝願疫情快快散去好日子快來。