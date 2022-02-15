行政院近日公布「亞泥新城山礦場租用原住民族土地真調報告」，並得出結論「資料顯示，尚無發現不法」、「行政作業有瑕疵，忽略傳統慣習」，但多位真相報告調查成員、撰寫委員今天聲明指出，「查無不法」此等與前六章矛盾結論，偷渡在「建議」，極少關注報告整體論述，造成失焦、失真，令人遺憾。

該聲明由真相調查委員會專家學者代表陳竹上、林淑雅，真相調查委員會玻士岸部落代表田明正、陳孝文、白誠實、鄭文泉、邱寶琳及真相調查報告撰寫團隊主持人陳毅峰、張鑫隆等人共同提出。

聲明指出，報告已提出多項重大爭議，呈現歷史不正義報告，理應為政府、亞泥、原住民三方還原歷史事件而協商轉型正義基礎，但行政院卻做出與調查報告具體內容矛盾「尚無發現不法」的結論，偏頗特定立場，傷害落實轉型正義契機。

聲明提及，行政院上述「查無不法結論」，引用自調查報告的「第七章建議」中所述：「亞泥申請承租原住民保留地之過程，尚無發現證據顯示有不法情事」的片面論點，但基於種種原因，「第七章建議」公佈前並未讓全體13位真相調查委員有審閱、同意、提出不同意見的機會，卻將「查無不法」此等與前六章矛盾之結論，偷渡在「建議」中，行政院並透過記者會予以簡化、強化，導致媒體順勢大幅報導，極少關注報告整體論述，造成失焦、失真，令人遺憾。

聲明指出，理解第七章之四大建議屬於政府、亞泥、原住民三方協商轉型正義方案的過程，也將提供總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會參考，期盼國家提供社會大眾解讀原住民族土地歷史不正義事件之調查報告訊息時，立場應更為客觀審慎。

真相調查報告撰寫團隊主持人陳毅峰指出，行政院「過度解讀」真相報告得出亞泥查無不法的結論，但做為真相報告撰寫人沒有權利去判斷合法與否，合法與否應由司法機關來判斷。