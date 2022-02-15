農曆正月十五日，是一年一度的元宵節，習俗上家家戶戶會吃湯圓過節。一年之中，有幾天是補財庫的好時機，如上元、中元、下元節，以及農曆大年初一、三月十五日的財神爺聖誕，在上元農曆正月十五日補運的話，就能旺整個上半年的財運！運勢命理網站「旺好運」分享4個招財秘訣，命理師楊登嵙另外分享發財金的準備方式，記得把握元宵節提升財運。

▍1.在家祭拜

家裡有祭拜習慣的人，可以準備三牲、素果、金紙，先向農曆正月十五日生日的天官大帝祝壽，然後再請天官大帝與各路神明賜福、賜財。

▍2.廟宇祭拜

家中沒有祭拜習慣者，就準備供品至天官大帝廟、土地公廟或財神廟祭拜。

▍3.吃餃子

在元宵節吃湯圓代表團圓、事事圓滿；若這一天吃餃子，餃子形狀像元寶，有招財進寶的好寓意。

▍4.存紅包

農曆新年領到的紅包，還沒用過的趕快存進銀行帳戶，當錢母招財，讓戶頭財源滾滾來。

命理師楊登嵙特別提醒，民眾祭拜時，要和神明說清楚自己的名字及住址，祈求賜與財富，祭拜時可準備一個紅包袋，裡面裝168、268或888等吉祥數字的金額，當做發財金置於供桌之上，祭拜後隨身攜帶或存放在家裡客廳斜對角藏風聚氣的「財位」，便可因努力工作為自己帶來財運。