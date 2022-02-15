面臨烏俄緊張情勢，及市場持續揣測聯準會（Fed）升息及縮表路徑，諸多不確定性環境升溫，投顧建議以靜制動，做好資產配置，等待情勢明朗，核心部位首選產業多元布局的美國價值平衡基金，考量通膨及升息趨勢，可透過高債信評級的波灣債券基金，替代美國公債作為防禦配置。

統計近一周整體固定收益ETF資金淨流出40億美元，主要淨流出美國與歐洲固定收益ETF 38.6億及19億美元，全球、新興市場當地貨幣及新興市場固定收益ETF分別有12億、1.9億及1.1億美元資金淨流入。以投資信評類別來看，投資等級與高收益固定收益ETF，同遭資金淨流出，分別為5.2億及27億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，由於通膨前景不確定性偏高，若Fed過於積極緊縮政策，將影響成長動能並加劇市場波動，相反的若過慢，初期風險性資產可能將表現良好。固定收益資產維持低存續期配置，但亦在近期的波動中找到機會增加存續期曝險，看好強勁的基本面可支撐企業債評價面。

但後續Fed可能加快緊縮步伐，反而提高經濟衰退風險，投資組合已略降低對股票資產的偏好，積極者可留意具備低基期和評價面優勢的新興亞洲及新興市場當地債基金補漲行情。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，就波灣債券而言，商品色彩提供有利的應對通膨功能，且兼具高品質債信特色。主權國家受惠油價上漲而達成預算平衡，也可支撐債券表現，及刺激成長，相對其他信用債更具優勢。經濟結構改革題材、地緣政治風險紓解，及全球對波灣債券的投資需求增加，也是推升波灣債表現可望勝出廣泛新興市場債的有利基礎。