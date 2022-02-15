美國1月通膨再創40年最大增幅、聯準會（Fed）官員支持7月初前升息4碼，推升美國10年期公債殖利率10日站上2％，為2019年8月來首見，牽動美股震盪，加上美國示警俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，避險情緒急遽升溫，恐慌指數周線上揚18％至27.36，美股與全球股市收黑，但統計股票型ETF近一周資金淨流入251億美元，其中主要流入美國股市141億美元。

全球、新興市場、歐洲、大陸及亞太市場分別有46億、16億、15億、7.5億及4.1億美元淨流入，僅日本股市遭淨流出6.1億美元。富蘭克林證券投顧分析，烏俄情勢基本情境，應為透過外交手段協商後達成部分協議各讓一步，避免情勢演變為軍事衝突。根據LPL Research統計1941年以來22次國際重要的地緣政治事件，包括中東、北韓發射飛彈、2011年911恐怖攻擊、2021年美軍撤離阿富汗等，地緣衝突爆發期間史坦普500指數平均下跌4.6％，平均修正時間為19.7天、平均花費43.2天收復失土，顯示股市受到地緣政治情勢的衝擊應屬短暫。

富蘭克林證券投顧建議，既有股票部位耐心續抱，可採分批加碼或定期定額策略掌握科技、基礎建設等趨勢商機，並留意天然資源或黃金產業基金區間操作機會。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，整體仍看好股優於債，並將在市場波動中尋求機會，股票市場中仍偏好美國，因為較強的企業獲利。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，基礎建設向來被視為高股利、應對通膨、防禦色彩、和傳統股債資產相關性低的資產類別，但隨全球致力於朝2050年淨零排放目標邁進，將帶動基礎建設公司的受監管資產基礎顯著成長，乘以主管機關允許的合理報酬率，意謂基礎建設公司的獲利、現金流量和股利，將隨受監管資產基礎成長。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，Fed升息擔憂讓成長股評價面臨挑戰，但從美國科技股財報和財測展望顯示，越來越多科技公司擁有數據護城河、平台商業模式、不斷增加的經常性收入來源、強勁的資產負債表和利潤率，支持其長線展望維持強勁。因應利率上揚對資產評價面的調整壓力，將格外突顯選股的重要性，對股票評價偏貴或獲利展望被高估標的，持謹慎態度。