中國人民銀行（簡稱人行）超額續做MLF，利率保持不變。人行15日公布，進行人民幣（下同）3千億元1年期MLF操作，利率維持在2.85％不變，在18日將有2千億元MLF到期。

人行公告表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，展開3000億元中期借貸便利（MLF）操作（含對2月18日MLF到期的續做）和100億元公開市場逆回購操作。

人行15日還進行100億元7天期逆回購操作，另有200億元逆回購到期。中標利率2.1％，與上次持平。

證券日報引述東方金誠評級相關分析師看法，目前中端市場利率已處於較低水平。其中，具有代表性的1年期商業銀行（AAA級）同業存單到期收益率已降至2.4％至2.5％，明顯低於1年期MLF利率。此外，據1月份金融數據顯示，信貸迎來「開門紅」，社融、M2貨幣供應量按年均明顯加速。不過在當前經濟下行壓力較大背景下，貨幣政策仍需立足穩增長，繼續推進寬信用過程向縱深發展。因此，儘管當前市場利率已低於MLF利率，但為引導金融機構有力擴大貸款投放，MLF變化趨勢比較符合當前的貨幣政策取向。