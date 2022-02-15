星展銀行（台灣）15日宣布，與信義房屋共同簽署2年期約新台幣13億元之永續連結貸款。

星展銀行表示，此案例為國內首家房屋仲介業者簽訂永續連結貸款，也是信義房屋四大ESG經營方針中，以環境面邁向「淨零排放」所做出的實質承諾。

信義房屋為國內知名房屋仲介業者，以不動產為主要經營範疇，垂直化的經營策略至今共已發展六大事業群。信義房屋2020年「每筆不動產仲介服務」的交易碳足跡，較上年已減少14.1％，且主動參加「國際碳揭露專案」，於2021年獲得「A List」最高等級成績，在企業獲利的同時，兼顧企業社會責任與永續發展。

星展銀行推動的永續連結貸款。從科技業、製造業，擴散至服務業。星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，永續發展為星展銀行的策略重點，至今已與8家企業簽署永續連結貸款，貸款規模約達新台幣450億元，與客戶一同發揮更大影響力。

星展集團總計2021年承作40件綠色及永續連結貸款，金額達48.6億美元（約新台幣1346億元），協助企業推動綠色或轉型策略，承作案件較前一年多24件，貸款規模也成長將近一倍，因此在2021年Debtwire亞太區（日本除外）綠色與永續連結貸款主辦行排名第一，這也是星展集團連續第二年位居首位。