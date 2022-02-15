在台北市成功高中決定本學期取消早自習、廢除朝會後，松山高中也調整學生到校時間，最後校務會議通過，「周一、周五2天上學時間延後到8點10分」，然而「周三、周四卻要提早到7點40分到校」，每周二則維持朝會7點40分到校」，對於這樣的結果，許多同學都無法接受。

松山高中新學期開始對於早自習、朝會遲到的學生，不再記警告，而是由班導自行決定是否載入德行評量，而校方甚至首創全台，新增了朝會獎勵措施，「累積出席4次朝會可抵一次愛校、8次可銷一支警告」。

不過對於這樣的結果，參與會議的學生代表多半無法接受，台灣青年協會指出，松山高中學生代表李喻哲認為，學校將草案送進校務會議前並未跟學生討論，事前開會也沒有找學生代表，只能被迫吞下內定好的結果，並未尊重學生的話語權。

松山高中學務主任張洸源表示，校務會議的結果當然會有不同的聲音，而本學期開始實施，會有1個月的勸導期，慢慢讓學生適應；松山高中學務處指出，為增加班上讀書風氣，及擔心同學因3個上學時間會造成混淆，將周三、四與周二統一為7點40分到校，且會有緩衝期。

松山高中高二的林同學說，雖然有2天可以延後到校，但也有2天提早上課，如果學校真的想讓同學減輕困擾，應該5天都改成8點10分上課，而朝會雖改成嘉獎制度，但許多學校都已取消朝會，松山高中卻仍不廢除。

此外，松山高中校務會議也創下全台先例，參加朝會4次可抵愛校、8次可銷警告，對此，松山高中高二的吳同學表示，愛校只能利用假日時間，而參與朝會4次就能抵愛校，較能有效利用時間，是個很好的辦法。

但也有學生認為，學校雖規定周二為朝會時間，但已1年沒開過，也未有任何影響，學校應該跟上時代廢除朝會，跟進成功高中調整成8點10分到校、廢除朝會，對學生來說比較有利。