大陸《環球時報》15日報導，印度《經濟時報》等媒體報導，印度政府以「對印度人的隱私和安全構成威脅」為由又禁止54款手機應用程式（APP）下載，其中許多是中國大型科技公司騰訊、阿里巴巴、網易的產品。《印度快報》稱，自2020年6月以來，印度進行四輪打擊中國APP的行動，共對270多款應用下達了禁令。《印度斯坦時報》統計則顯示，這是印度政府第五輪針對中國APP的禁用行動，已有超過300多款APP被禁。美媒14日報導，這是中印邊境糾紛導致雙方關係緊張大背景下，印方採取的最新步驟。

《經濟時報》稱，最新被禁用的54款APP很多屬於兩年前被印度政府禁止、但後來重新包裝上架的應用程式。報導引述不具名印度高官的話稱，「騰訊和阿里旗下的許多應用已經轉手，以隱藏所有權，同時被託管在香港或新加坡等地區，但資料最終會被送到中國的伺服器。政府已經注意到了這一點。」

《印度斯坦時報》報導，印度電子和資訊技術部14日發表聲明，稱收到印度內政部的請求，要求根據相關法律對54款應用程式實施緊急阻止。聲明稱這54款應用程式「獲得了各種關鍵許可權，並收集用戶的敏感性資料」，「這些蒐集到的即時資料被濫用，並被傳輸到（對印度）懷有敵意的國家的伺服器上。這將使得敵視印度主權和領土完整的勢力能夠蒐集大量的個人資料，進行挖掘、整理、分析，用於危害印度國家安全的活動。」

14日被禁用的APP中，最受關注的是一款名為Garena Free Fire 的遊戲應用。美媒報導，該程式是目前全球最受歡迎的手機遊戲之一，在谷歌應用商店的下載量已經超過10億，印度是其重要市場。該遊戲的所有者冬海集團由一新加坡籍華人創建，該公司在大股東騰訊支持下，聚焦全球遊戲及電子商務市場。《印度快報》14日列出了印度政府自2020年6月以來禁用的所有APP名單。該名單顯示，2020年6月29日，印度政府對包括TikTok、QQ、微博等在內的58款APP下達禁令；同年9月，包括PUBG Mobile、百度等118個APP被禁；同年11月，阿里巴巴集團旗下的全球速賣通、釘釘等43個APP在印度被禁。但《印度斯坦時報》報導數量更高，僅在2020年就對267款APP下達禁令，包括一些複製版本。

印度輿論普遍認為，政府大規模禁用中國APP同中印邊境爭端有關。中方多次強調，邊界問題與雙邊關係不應該掛鉤，希望印方同中方相向而行，推動兩國關係重回正軌。