因酒駕被通緝的台東62歲羅男指控，去年3月騎機車載女性友人行經台東市中興大橋下砂石場附近時，遭未穿制服員警拉扯機車手把，導致他與友人摔車受傷，已對豐里派出所該警員提傷害告訴，並要求醫療賠償，但是台東警方否認行車中拉人摔車，羅的診斷證明是事後2個月才就醫提出。

羅男表示，之前酒駕遭判刑，因人在高雄未收到院方通知，去年3月26日就接到員警電話，詢問他人在何處，他回應「人在高雄、近期回台東」，沒想到28日到台東，騎車載著藍姓女友人外出，沒多久就被員警攔查。

羅男指控，該員警看他時就請便利商店的員工騎車機追上去，追到時粗暴地拉扯他的機車手把，造成他跟在後座、無辜的女性友人摔車跌倒受傷。

羅男從事手繪壁畫多年，他說，近年因景氣及疫情關係，工作少、生計青黃不接，經這次摔車後，左側肘部等多處受傷，讓他無法從事繪畫，至今還拖欠2萬餘元醫藥費，希望透過刑事告訴得到公平對待。

台東警分局說明，羅男去年3月28日因案通緝，員警執法阻擋羅騎車離開，羅強行迴轉才摔車，員警絕沒有在羅行駛中拉車，羅摔車後趁隙逃跑，是員警協助照顧其後座友人，另羅所持5月底到6月初就醫證明，距案發時間已2個月，受傷原因仍待調查，因全案已進入司法程序，警方尊重檢察官調查。