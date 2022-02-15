台中市郵局人員發現一名民眾臨櫃提領大筆款項，但態度緊張且無法說明領款用途，直覺有異，員警接獲通報盤查時，該名民眾支吾其詞，追查發現為詐欺車手，欲領取詐騙民眾所得的81萬元現金，員警依法逮捕嚴辦，台中市警察局第六分局長蔡元戎前往永安郵局表揚，贈送身著迷你版警察制服的泰迪熊，感謝行員通報警方，保住民眾血汗錢。

春節期間為加強金融機構安全維護，警方編排勤務於轄內各金融機構進行守望及密集式巡邏，1月26日永福派出所員警執行守望勤務時，接獲鄒姓女行員告知陳姓男子臨櫃提領大筆款項，擔心其受騙便主動關懷，但陳男態度緊張，且無法說明領款用途。

行員直覺有異，員警接獲通報上前盤查時，陳男支吾其詞

，詳加追查發現為詐欺車手，欲領取詐騙民眾所得81萬元現金，員警遂依法將其逮捕嚴辦，成功保住被害人的血汗錢。

蔡元戎親自前往永安郵局表揚鄒姓行員，並贈送一隻身著迷你版警察制服的泰迪熊，同時請金融機構向所屬行員多加宣導，如遇民眾有異常提領之情況時，主動關懷並向警方反映，藉由警民合作，有效防範詐騙案件於未然。

蔡元戎呼籲，詐騙集團手法變化多端，但不變的目的就是為了騙取財物，只要涉及不明人士要求「金錢往來」時，請務必撥打110報案專線或165反詐騙專線查證，小心求證才是防詐之不二法門，方能保障自身財產安全。

提醒民眾如發現提款者有「遮遮掩掩、左顧右盼」、「邊使用手機邊操作提款」、「提款時不斷看手機或接收訊息

」、「持多張提款卡提領現金」、「長時間占用提款機」等疑似車手特徵時，請立即通報警方到場，藉由警民合作力量遏止詐騙情事發生。