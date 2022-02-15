據大陸國家衛健委今天（15日）通報，昨天（2月14日0—24）新增本土病例40例，包括：遼寧29例，其中葫蘆島市28例、瀋陽市1例；江蘇8例，均在蘇州市；廣東2例，均在深圳市；廣西1例，在百色市。此外，內蒙古滿洲里市發現5例新冠陽性病例，從今天上午起展開封控措施，要求民眾非必要不出社區、大眾交通運輸停駛、關閉國內機場航班、停發鐵路客運車輛，滿洲里市今天下午將開展核酸普篩。

據黑龍江滿洲里市政府網站消息，滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈通告稱，今天（2月15日）滿洲里市發現5例新冠肺炎核酸檢測陽性人員。為切實做好「外防輸出、內防反彈」工作，有效阻斷疫情傳播管道，依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國突發事件應對法》等規定，現將有關事項公告如下：

一、請廣大市民群眾密切關注疫情動態，非必要不出小區。各小區包聯單位要做好24小時值班值守及登記工作，保障居民生活安全。

二、從2月15日8時起，對全市各交通道路和市區出入口實行嚴格交通管制，嚴禁出入滿洲里市，生活保障車輛由市疫情防控指揮部批准後方可出入。公路客運車輛、公交車、出租車等公共交通設施停運，關閉國內機場航班，停發鐵路客運車輛。

三、麻將館、洗浴、影院、劇院、飯店、歌廳、舞廳、足療店、按摩店、遊戲廳、網咖、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目、位於地下室或半地下室的小旅店、各類線下教育培訓機構（補習班）等空間相對密閉場所暫停營業。

四、個體診所暫停營業。各宗教場所暫停對外開放，暫停集體宗教活動。

五、福利機構、養老服務機構實行全封閉管理，禁止人員進出。養老機構暫停接收新入住老年人，停止探視活動。公安司法行政監所實行全封閉管理，暫停直接接觸的家屬探視。

六、公共場所（酒店、商場、超市、農集貿市場、藥店等）、機關企事業單位要加強管控，防止人員聚集，實行入口處測體溫、查驗健康碼（行程碼）、檢查口罩佩戴情況等防控措施，並經常性做好環境消毒工作。

七、各類社會組織不舉辦聚集性活動，紅事緩辦、喪事簡辦，不扎堆、不聚集、不聚餐，養成良好衛生習慣和生活方式。

八、請廣大市民密切關注陽性感染者相關信息，如與陽性感染者活動軌跡有交集的，應當主動向所在社區、工作單位報備，並配合落實防控措施。如出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀，請勿自行服藥，需佩戴口罩盡快到市醫院發熱門診排查和就診，就診過程中避免乘坐公共交通工具，並主動告知旅居史、接觸史。

九、有關部門將適時組織全體市民進行核酸檢測，廣大市民要積極配合，在各自社區、單位組織下有序開展。

十、嚴禁惡意造謠傳謠、謊報瞞報疫情、發佈不實信息。

十一、本公告自發佈之日起施行，所有在我市單位和人員均應嚴格遵守，對違反公告規定的，公安機關將依法嚴厲打擊處理。

滿洲里市府呼籲廣大市民積極配合，「目前我市生產生活基本穩定、物資儲備充足。」並承諾市委、市政府將帶領民眾一道共同抗擊疫情，堅決打好防控阻擊戰。

與此同時，根據滿洲里市疫情防控指揮部工作安排，自今天（2月15日）下午2點開始，對滿洲里市所有居民開展全員核酸檢測。

一、本輪大規模核酸檢測將以居民小區為單位，在小區內進行。

二、請居民攜帶身份證按照社區通知的時間有序前往各小區指定採樣點，本次採樣10個居民為1組，請主動配合工作人員做好信息登記工作，請務必登記準確手機號碼。

三、請全程佩戴口罩，與他人保持一米以上距離，採樣完成後，請盡快離開採樣點。

四、近期我市氣溫較低，請大家在做好個人防護的同時，穿好防寒衣物，注意保暖保溫。