15日環境風場為東北風，中部以北地區擴散條件較佳，空氣品質多為良好至普通等級；雲嘉南以南地區位在下風處，容易有污染物累積。依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖地區多為「普通」等級；高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，15日受大陸冷氣團影響，中部以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門地區為「良好」等級；北部、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

未來一週，15日至16日大陸冷氣團影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積；17日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差 ；18日華南雲雨區東移影響，污染物受降雨洗除機率上升，空氣品質有望好轉；19日至20日東北季風或大陸冷氣團影響，迎風面擴散條件仍佳，下風處污染物稍易累積。空