元宵節去哪玩？賴清德推薦鹽水蜂炮。(取自賴清德臉書)

今天是元宵節，蔡英文總統表示，今年台灣燈會在高雄舉辦，並分別在衛武營以及愛河灣設了雙展區，非常豐富精采，她邀請大家一起到高雄欣賞！當過台南市長的副總統賴清德則推銷台南的鹽水蜂炮，「歡迎大家來鹽水慶元宵，感受蜂炮轟炸的精采震撼」。

蔡英文今天在臉書表示，今天是元宵節，祝福大家身體健康，也祈願這一年台灣順利、平安。今晚將前往高雄衛武營出席「2022台灣燈會在高雄」開燈儀式的她特別推薦今年在高雄舉辦的台灣燈會，她說，今年分別在衛武營以及愛河灣設了雙展區，非常豐富精采，邀請大家一起到高雄欣賞！

賴清德在臉書特別推薦「鹽水蜂炮」表示，今天是元宵節，除了吃元宵，台灣具代表性的元宵節盛事「鹽水蜂炮」，將在今晚熱鬧開轟了！

他說，傳承數百年，有著驅逐瘟疫意涵的鹽水蜂炮，不僅是台南地區慶元宵的獨特文化，更被評選為「全球10大最佳慶典」之一。跟隨火光與炮聲，讓漫天震響的蜂炮打在身上，代表神明的祝福與庇佑，希望台灣一整年的平安順利。

因為疫情考量，今年鹽水蜂炮取消遶境，改採定點施放蜂炮城，但他依然歡迎大家來鹽水慶元宵，感受蜂炮轟炸的精采震撼。

賴清德表示，吃湯圓、賞花燈、炸蜂炮，熱鬧歡慶元宵後，也代表春節結束，迎接嶄新氣象。「祝福大家元宵快樂、平安圓滿，擁有豐富順利的一整年！」