谷愛凌在首輪滑完時露出逗趣表情。（路透）

瑞士女將格勒莫以微小差距摘得坡面障礙技巧金牌。（路透）

北京冬奧女子坡面障礙技巧在15日舉行決賽，每個選手上場3次。大陸女將谷愛凌首輪69.90分差強人意，接著有兩位女將飆出80以上的高分。谷愛凌在第2輪挑戰更高難度但是失誤摔倒，只排第8名，最後一輪她滑出86.23高分，驚險摘下銀牌，個人冬奧累積1金1銀。

瑞士女將格勒莫（Mathilde Gremaud）第2輪拿下86.56分，資格賽排名居首的愛沙尼亞女將席達魯（Kelly Sildaru）首輪滑出82.06分。兩人分別摘下金、銅牌。

法國女將勒戴（Tess Ledeux）首輪滑出72.91分，後來遭到ROC女將塔塔莉娜（Anastasia Tatalina）的75.51分超車。

谷愛凌去年世錦賽摘下雙金1銅，半管賽、坡面障礙技巧都是金牌，大跳台銅牌。在世界極限運動會上，谷愛凌也是半管賽和坡面障礙技巧金牌，大跳台銅牌。她這次冬奧最被看好的自然是半管賽和坡面障礙技巧，結果她在大跳台逆轉摘金。

選手們在奧運決賽傾向挑戰更高難度的動作，競爭更為激烈，光是在坡面資格賽就有人滑出比谷愛凌在世錦賽金牌更高的分數。谷愛凌賽前表示沒有壓力，端看自己能否突破極限。

美國女將漢米爾（Marin Hamill）在資格賽第2輪使出720度旋轉時摔傷，她憑著首輪留下的成績晉級，但最後放棄決賽。