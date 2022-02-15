「淫魔」李宗瑞在北監製作的花燈在台北燈會獲特優。(北監提供／蔡依珍桃園傳真)

有民眾參觀2022台北燈會發現得獎花燈中，社會大眾組的特優作品「祥虎獻瑞慶元宵」，作者驚見「富少淫魔」李宗瑞大名，台北監獄證實是李宗瑞參與製作，花燈班去年6月成立，他在師長指導下和4位同學一起參與製作，他本人也表示從中學到團隊合作的重要性以及人與人溝通的技巧，知道得獎非常感動。

北監指出，去年6月成立的花燈班，製作的花燈「祥虎獻瑞慶元宵」，榮獲「2022台北燈節」小型燈座類社會大專組「特優獎」，由於花燈班僅成立短短半年的時間，此次獲獎， 所有參與花燈製作的收容人都感覺備受肯定。

北監也轉述，得獎後訪問到參與製作的學員李宗瑞時，他說自己本身就對美術、藝術方面有興趣，在教誨師的鼓勵下，報名去年成立的花燈班，剛加入時什麼都不懂，但北監有聘請專業的花燈協會老師來教導，從設計草圖、搭建骨架、燈光配置到外觀彩繪等步驟，都細心的指導。

李宗瑞還說，在與同學合作的製作過程中，讓他學到了團隊合作的重要性以及人與人溝通 的技巧，知道親手製作的花燈得獎時，真的非常感動，也讓他覺得努力與辛苦都是值得的！

北監指出，北監一直以來都致力於發展多元化教化處遇，利用美術、音樂等藝術方式陶冶收容人身心，並培養生活技能，期望藉此讓所有收容人都能改悔向善，並順利復歸社會，為提倡傳統藝術文化傳承及培養收容人藝術創作水準，去年6月成立「花燈製作學習班」，並聘請花燈協會專業教師授課，期望利用藝術協助教化，並讓收容人能夠藉此學習一技之長。

李宗瑞因涉嫌性侵包括知名藝人、女模、通告藝人在內的30人，並用攝影機和手機偷拍34名女子性愛過程，2018年8月遭高等法院判決應執行29年10月，李宗瑞認為判決太重提抗告，最高法院2019年2月駁回抗告確定。