台中市府運動局大力推展「運動i台灣2.0計畫」，14日邀請運動推廣經驗豐富的專家，針對各項專案配合地方特色和各項新興運動進行討論，訪視輔導、交流分享與績效評核等，促進台中各項運動蓬勃發展。

運動局長李昱叡代表市長盧秀燕感謝各界盛情參與，為台中全民運動發展提出建言，期盼持續豐富市民運動生活。

李昱叡說，市長盧秀燕上任後，市府以打造酷運動酷城市為目標，推動優質全民運動，去年推動「運動i台灣計畫」212個專案、辦理超過3000場次活動，連續六年榮獲體育署頒發特優縣市，成效顯著。

今年度推廣重點包括足球運動熱區、銀髮、女性運動、身心障礙、原住民族群專屬運動等總計242項專案，另也加入匹克球、冰壺等特色運動項目，提供市民豐富多元的選擇。

運動局表示，「運動i台灣2.0計畫」推動期程今年起至2027年，共計6年，強化辦理績效，聘任多名體育專家學者擔任台中市訪視委員共同研商推動策略。