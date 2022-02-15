美式賣場好市多不僅商品多樣外，也常推出優惠，深受顧客們喜愛。近日一名女網友表示，到好市多購買身體乳液，結帳時發現折價70元，但最近一期的好市多優惠護照中，並沒有該款商品，她好奇「為什麼會折價？」有會員則解答，賣場的商品中若有特別標示回饋金，就會特價，但不會特別寫在DM裡，甚至有時會有廠商進駐做活動，會再更便宜，「錯過超虧」。

原PO昨（14）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，上午到好市多購買身體用乳液，但結帳時查看購物明細，卻發現折價70元，她買了2件，現省140元，令她十分不解，「乳液並沒有在這波的優惠名單中，為什麼會折價呢？」

原PO分享自己購物的明細。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

疑問曝光後，網友也分享購物經驗，「有時候賣場特價的東西不一定護照上有，但護照上的一定會特價」、「有時候現場商品，並不會按照護照特價的時程走」、「官方特價表是全台都有的優惠，各分店也會不定時自行做特定商品優惠」、「我之前也碰過單店特價，也是在結帳的時候才知道，有一種獲得小確幸的感覺」。

留言中一名會員也回應，「我有問過好市多的工作人員，他們說只要有標示回饋金的，就是現場有做特價，不會在DM裡面，而且每個賣場的現場特價品都不同，所以很多人錯過」；另外也有人分享，「店員是跟我說，各分店偶爾會有廠商進駐做活動，然後會有當日的促銷活動價，會比原價更便宜，錯過不買超虧」。