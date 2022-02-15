家畜所人員將犬隻從房內救出並帶回安置。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣中埔鄉和興村一處民宅出租，但租客經常不回家，且家中飼養兩隻犬隻，鄰居不忍狗挨餓，時常在窗戶投喂，但該租客去年曾一個多月沒回家，鄰居忍不住向嘉義縣家畜疾病防治所投訴，家畜所派員會同警方與房東救出犬隻，經查後對該名飼主重罰11萬3000元。

家畜所所長林珮如說，通報民眾表示其所居住社區某出租民宅飼養2犬隻，常因飼主不在家而饑餓吠叫，這次該飼主更長達1個多月沒回家，因不忍心犬隻挨餓，便從門外投食並通報嘉義縣動物緊急救援專線。

家畜所追查後發現該民宅為由林姓民眾所承租，平時會到外地做工，這次超過1個月未回租屋處，且多次通知應立即改善仍避不見面，會同警方與房東開門而入時租屋處環境非常髒亂且散發惡臭，2犬隻經獸醫師檢查僅有皮膚病與些微脫水，帶回安置。

林珮如表示，針對該飼主未對所飼養犬隻完成絕育、寵物登記與施打狂犬病疫苗等情事，家畜所依違反動物保護法與動物傳染病防治條例等規定開罰8萬3000元，另該名飼主經家畜所多次約談仍避不見面，再依動保法加罰棄養3萬元，裁罰累計達11萬3000元。

嘉義動保棄養動物緊急救援家畜疾病防治所