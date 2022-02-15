人被雷擊中奇蹟生還，身上竟會留下神秘圖騰！亞東醫院家醫科醫師闕壯理分享一則真實案例，一名英國女子被雷擊後，僅右耳耳膜破洞輕傷，但從脖子到胸口、四肢留下大片像是紅色蕨類圖樣的「利希滕貝格圖騰」，這是只有被雷公選上，而且大難不死的人身上才會有。

闕壯理在「Dcard」發文，指出被雷擊的機率是60萬分之一，遠比中樂透頭獎還高，死亡率大概是10%，剩下的90%有不同程度的傷勢。

闕壯理說，英國曾有一個真實案例，一名30歲的女子艾蜜莉（化名）在風雨交加的路上邊走邊講電話，突然轟的一聲被雷擊中倒在路邊，一陣子後艾蜜莉醒來發現自己躺在地上，手機掉在旁邊，右側身體非常灼熱，被送往急診室後，她意識清晰，只有一點頭痛和耳鳴，雖然右側身體還是怪怪的，但灼熱感已經退去。

闕壯理說，急診醫師幫艾蜜莉做了檢查，發現生命跡象、心電圖、神經學檢查、眼睛都正常，僅有右耳耳膜破洞。但其中最明顯的是，艾蜜莉身上出現奇怪的圖騰，像紅色的蕨類一樣，從脖子延伸到腹部和四肢。醫師認出這是典型的「利希滕貝格圖騰」，確定艾蜜莉真的被雷擊了。

闕壯理表示，「利希滕貝格圖騰」的成因是電流經過皮下組織，對微血管造成離子化和熱傷害，微血管發炎反應形成特別的圖騰，通常24小時內消失，少數會留下色素沈澱，而雷擊對皮膚的影響，可以像利希滕貝格圖騰一樣輕微，或是整層皮膚燒焦壞死，至於艾蜜莉右耳耳膜破裂，推測是和右手拿手機有關。提醒大家以後下雨不要在戶外空曠地區講電話。

對此，網友看了紛紛留言：「這女生真的很幸運欸，通常都直接葛屁」、「不知道後來有沒有獲得超能力或其他特異功能」、「天然刺青」、「我以為要變身成巨人了」。