集保結算所作為台灣金融市場大後台，宣布今（15）日起至3月9日展開成立30多年來最大規模徵才活動，釋出包括業務、財務會計、法務、金融數位、資訊及資安等多項職缺，預計徵才37～44人，廣邀各方跨域優秀人才，共同擘畫台灣數位金融總工程。

集保以核心與創新業務並進策略發展，在金管會與金融業者支持下與時俱進，進行業務轉型與創新、持續拓展服務範疇，增加服務對象，提供包括股票、期貨、債票券、跨境保管及基金等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務。

除了成為跨資本市場及貨幣市場的唯一後台機構，集保也透過金融科技及大數據運用，發展數位金融創新服務，包括「集保e手掌握」App、「視訊輔助股東會平台」、「投資人關係整合平台」及「大數據平台」等，提供全市場與政府機關各項加值的整合服務。

針對資訊系統，集保規畫各項應用系統服務優化創新，建構全方位後台核心服務平台，提升營運效能，布建台灣數位金融基礎建設。同時，透過主動的資安監控及自動化工具，優化系統運作效率，持續提升資安聯防、精實韌性，以維持資本市場穩定安全。

集保近年在公司內部導入數位學習平台、敏捷式開發、流程自動化（RPA）及知識管理平台，以學習地圖及虛實整合的教育訓練，建構員工完整核心職能，培力關鍵人才DNA。同時，亦提供優渥員工福利，重視同仁身心健康與職場平權，力求工作與生活平衡。

集保此次招募的主要職缺，包括業務規畫人員7人，系統及網頁全端程式開發人員各6人，系統操作人員4人、金融數位人員3人，財務會計、法務、資安管理、網路管理人員各2～3人，資料庫管理、系統管理、資訊應用系統架構施各1～2人。

集保董事長林修銘表示，集保積極拓展多元業務與跨域應用場景，多元業務亟需多元人才，跨域服務更要跨域思維。此次展開史上最大規模徵才，竭誠歡迎有使命感與熱忱的青年朋友，在集保大家庭中發光發熱，共同打造「數位與資安的集保」。