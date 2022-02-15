加拿大時間14日，當地總理杜魯道表示，已頒布國家緊急法(Emergencies Act)來鎮壓反對必須注射疫苗的抗議活動。因為，這些抗爭已癱瘓首都渥太華兩星期，並對加美邊境造成嚴重影響。

為了彌平這場卡車司機拒打疫苗的抗議活動，加拿大政府不惜搬出50多年沒用過的國家緊急法。杜魯道認為，這一開始或許是不滿政策的合法抗議行動，但演變到最後，已變成非法占領行為。

為避免有不當的金援用來資助這場卡車司機的抗爭之亂，加拿大財政部也嚴格監控一些募資平台，規定都必須要先在加拿大國家金融情報機構FINTRAC註冊後才可。且當地政府一旦發現有大筆且可疑資金時，就會介入調查。

加拿大國家緊急法除了可以制暴外，也可以授權當地金融業者，在懷疑部分帳戶有可疑之處時，即可暫停提供金融服務，無論是企金或個金都一樣。

經過約一星期抗議圍堵，目前此卡車之亂已被警方強勢清理現場。往常每天利用這條管道所運輸的貨物量約值4億美元，漸漸在加拿大與美國邊境間恢復正常。另外，每天高達上萬部商用卡車通行量，以及高達17億美元的總貿易量，也可望同時回歸以往。