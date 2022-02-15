三立電視台董事長、人稱「海董」的林崑海，在昨（14日）晚病逝於高雄榮總，享壽七十歲，家屬、子孫等都陪同在側，安詳離世。林崑海人生謝幕，他開計程車司機起家，後來跨足經營錄影帶事業、成立三立電視台，開台製作無數八點檔、綜藝節目，更涉足政治界，一生傳奇。

林崑海早年開計程車維生，後來和妻子、妻舅張榮華一起經營錄影帶事業，以「豬哥亮歌廳秀」奠定影視圈地位，之後並轉型為三立頻道，後來更名為三立電視台，林崑海多年來打造無數經典本土8點檔連續劇及綜藝節目，尤其以《台灣霹靂火》顛覆了本土戲劇，林崑海從計程車運將，搖身成百億影視霸主。

三立集團董事長林崑海病逝。（三立提供）

事業有成的林崑海政治立場鮮明，加上他掌握政論節目、新聞報導話語權，林崑海政商實力不容小覷，搖身為足以左右民進黨勢力的媒體大亨，此外，林崑海精準投資房地產的眼光，也讓他在商場闖出一片天，不過，林崑海近年退居幕後加上身體欠安，已鮮少在公眾場合露面。

未料，林崑海卻在去年傳出健康亮紅燈，甚至在年後爆病危，如今更傳出林崑海病逝，對此，三立電視台稍早發聲明表示：「三立媒體集團董事長林崑海，已於民國一百一十一年國曆二月十四日，晚間十點二十八分病逝於高雄榮總，享壽七十歲。家屬、子孫等都陪同在側，安詳離世，走完人生最後一程。三立媒體集團感謝各界關心。」