侯家軍宣布參選 侯友宜：沒有侯家軍只有勇於做自己的年輕人

前新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、前新北市長室秘書吳訓孝昨請辭離開市府，3人今召開記者會正式宣布將投入新北市議員選戰，分別挑戰新莊、土樹三鶯及三蘆選區。對於被冠上「侯家軍」是阻力還是助力？戴說，選舉是他們的事與市長無關；呂則稱沒有「侯家軍」一說，未來會以市民身分打拚及長輩教他的經驗，跟市府一起打拚；吳表示，市府的歷練是很好的經驗。

若當選如何轉換角色監督新北市政？ 戴湘儀說，決定參選時已決定，未來絕對是公平公正面對所有聲音，不管是地方或市府，都會做好協調溝通角色，制定出更貼近地方心聲的好政策；呂家愷表示，在市府歷練3年多 對市政有全面了解，未來如有機會站在議會殿堂，一定努力推動市政、為民喉舌；吳訓孝則認為，民意代表本來就是民眾跟市府的溝通管道，並無衝突。

而市長侯友宜得知3人參選有沒有特別說什麼鼓勵的話？戴湘儀表示，市長有出一本書《紅背心的征途》，她拿給市長簽名，交回時發現市長在書上寫 道「勇敢挑戰未來、人生才沒有白來」，她覺得他這句話有涵義在內，讓她思考未來是否有真的有不同可能性，加上這段時間跟民代及地方人士接觸，發現聆聽地方聲音非常重要，對龐大市府團隊要制定重要政策來說非常重要，在其中她是否能扮演什麼角色？市長的一句話讓我請心動念，做了投入選戰的決定。

呂家愷則簡短回應，市長說在什麼崗位扮演時麼樣的角色，昨天之前他扮演副發言人角色，今天開始以市民身分跟市民一起奮鬥。

另對3人參選引發國民黨老將微詞，不滿市長刻意塞「侯家軍」到他們的選區，呂家愷說，相信地方長輩跟議員同儕都秉持只要優秀人才進得來，新北市就能變得更好的想法；戴湘儀說，投入選戰就已做出這樣決定，覺得非常正確，對於參選非常有熱情，不管未來事情如何，一切盡力而為，在地前輩對新血加入都樂觀其成。

而「侯家軍」未來是否可能再擴大，除3人之外還有其他人投入選戰？呂說，歡迎有共同理念的人一起到新北市打拚，為台灣打拚貢獻。