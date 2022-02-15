財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）今天表示，2022年第1回「日本留學試驗」（EJU）將於6月19日在台北舉行，報名期間為2月14日至3月11日。近900所日本高等教育機構採認EJU作為入學門檻，有志赴日留學者，別錯過。

雖受新冠肺炎疫情影響致出國留學人數減少，但根據教育部國際及兩岸教育司公布之統計資料，我國赴日留學生人數仍為非英語系國家之首，於世界各主要國家中我留學生人數僅次於美、澳。

為鼓勵台灣學子赴日深造，日本台灣交流協會針對「碩博士」及「學部」留學生提供豐厚的長期獎學金，並採用EJU成績作為初試評選標準。又為培育國際化人才，日本多所知名大學設有全英語授課學程，不諳日語的高中職畢業生也可選擇以英語應考EJU，並前往日本就讀取得學位。

EJU係日本文部科學省針對擬赴日留學者所舉辦之日語及基礎學科能力檢定測驗，由LTTC獨家在臺辦理。本測驗分「日本語」、「理科」、「綜合科目」、「數學」四科目，除「日本語」科目外，其餘三科目均可選擇英語或日語出題，考生更可依將來欲就讀之校系規定選擇報考科目。

EJU報名資訊可至LTTC網站瀏覽，或電洽(02) 2365-5050轉分機259；相關學習資源及留學資訊可參閱JASSO網站。