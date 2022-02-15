三立董事長林崑海辭世 暫厝靜思堂簡易靈堂家屬誦經悼念 11:122022/02/15 中時 石秀華 、洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三立電視台董事長林崑海今（15）日清晨因病辭世，靈柩暫厝於高雄市立殯儀館旁的靜思堂第18號簡易靈堂。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法委員賴瑞隆到場致哀後離去。（石秀華攝） 三立「海董」林崑海病逝享壽70歲 蔡英文曾搭專機南下探視 訂閱影音： 中時新聞網 三立電視台董事長林崑海今（15）日清晨因病辭世，靈柩暫厝於高雄市立殯儀館旁的靜思堂第18號簡易靈堂，一早簡易靈堂前出現媒體守候，由於是簡易靈堂，一早只見家屬在靈堂內誦經，上午先後有高雄市議員陳善慧、鄭光峰以及立法委員賴瑞隆到場致哀，和家屬短暫交談後，均先後離去，家屬尚未出面受訪，靈堂內呈現一片哀戚氣氛！ 三立董事長林崑海傳辭世 湧言會立委低調回應 常楓睡夢中辭世 臨終前吻別女兒 #靈堂 #簡易 #家屬 #林崑海 #辭世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三立董事長林崑海辭世 恐牽動湧言會勢力及走向 11:292022/02/15 政治 軍人疑殺2子後輕生昏迷不醒 家屬簽署放棄急救 16:052022/02/14 社會 距太魯閣事故314天 蘇貞昌今下午與家屬代表會面 13:312022/02/10 政治 苗可麗淚悼明金成「這次真的不好笑」許效舜喊：兄弟趕這麼急幹嘛 12:202022/02/11 娛樂 林依晨低調現身悼明金成 張宇哽咽「會盡量妥善照顧他後人」 12:192022/02/10 娛樂 明金成靈堂開放弔唁 藝人好友哭腫眼「擔心他兒女那麼小怎麼辦」 09:532022/02/10 娛樂 謝承均赴明金成靈堂致意 曝其生前身體狀態 17:002022/02/11 娛樂 悲傷情人節！明金成遺孀為摯愛辦頭七法會悲痛發聲 10:582022/02/14 娛樂 「海董」林崑海病逝享壽70歲 三立證實：家人陪伴走完人生最後一程 09:292022/02/15 娛樂 太魯閣號0402事故 家屬疾呼改革台鐵 共擬和解 04:102022/02/11 生活新聞 三立董事長林崑海辭世 朱立倫向家屬致哀 11:222022/02/15 政治 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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