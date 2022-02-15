立法委員賴瑞隆到場致哀後離去。（石秀華攝）

三立「海董」林崑海病逝享壽70歲 蔡英文曾搭專機南下探視

三立電視台董事長林崑海今（15）日清晨因病辭世，靈柩暫厝於高雄市立殯儀館旁的靜思堂第18號簡易靈堂，一早簡易靈堂前出現媒體守候，由於是簡易靈堂，一早只見家屬在靈堂內誦經，上午先後有高雄市議員陳善慧、鄭光峰以及立法委員賴瑞隆到場致哀，和家屬短暫交談後，均先後離去，家屬尚未出面受訪，靈堂內呈現一片哀戚氣氛！