2018年吳姓男子吸食「彩虹菸」後開車高速衝撞停等紅燈的2機車騎士致1死1傷，吳男不但未停下還加速離去，甚至脫光衣物裸身攻擊路人，桃園地方法院一審判刑5年6年，台灣高等法院二審依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪改判5年。可上訴。

高院表示，經囑託鑑定結果，吳男行為時因物質引起之精神病，致辨識能力及控制能力均顯著降低，且此醫藥引發之精神病症，於本案行為前2、3週已經存在，僅於案發日因多量施用彩虹菸而誘發，因此撤銷一審判決改判。

31歲的吳姓男子在2018年5月15日訪友後開車返家，行經龜山區長壽路時，以時速60公里撞上正在停等紅燈的2部機車，導致2騎士當場人車飛起、重摔倒地，67歲吳姓騎士頭部重創、送醫不治，郭姓騎士也當場陷入昏迷，急救後撿回一命。

吳男撞死人後不但未停下查看，還持續往前開，狂飆約800公尺，自撞貨車和分隔島，致車身多處凹陷、故障無法向前才停下，吳男隨即脫光衣物還持鐵製甩棍，揮舞攻擊路過機車騎士、企圖奪車，警方據報後將吳男逮捕送醫。