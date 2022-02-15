農委會畜產試驗所進行多種我國原鄉地區常見特色作物的芻料生產與調製研究，結果顯示包括小米、樹豆與台灣藜等原鄉特色作物具有不錯的芻料品質，粗蛋白質及水溶性碳水化合物含量高，纖維含量適中，經適當調製，可生產品質良好之青貯料。開發原鄉特色作物作為多元性的國產芻料，不但是解決國產芻料供應短缺問題之有效途徑，更可提供原鄉農民應用於小型草食動物餵養，有助於發展原鄉特色畜產品。

畜試所指出，我國山區及偏鄉地區常見的民俗特色作物，例如小米、樹豆與台灣藜，除了可以收穫其子實食用，且其植株生物產量大，對環境條件適應性廣，風味特殊，常具有機能性成分有利於家畜之營養保健，對於芻料供應量不穩定的山區及偏鄉而言，適合研發原鄉特色作物之芻料生產與餵飼模式，以增加原鄉地區芻料之多樣選擇性，與開發原鄉特色畜產品。

畜試所所長黃振芳指出，小米、樹豆與台灣藜等作物的芻料品質易因生育時期不同而有顯著差異，例如台灣藜在抽穗期收穫調製之青貯料的青貯品質評分為79.5～81.2，但在轉色期收穫調製之青貯料，評分則提高至95.5；樹豆的乾物產量高達每公頃18.32 公噸，且粗蛋白質含量範圍為17.55～19.48%，不過，樹豆在進入充實期之後，青貯料品質較為不佳，且纖維含量會大幅提高，影響消化率。因此，原鄉特色作物供作芻料利用時，需搭配適當的收穫調製模式，以生產高品質的原鄉特色芻料。