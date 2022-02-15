三立「海董」林崑海病逝享壽70歲 蔡英文曾搭專機南下探視

三立董事長林崑海病逝，傳奇人生謝幕。他一手創立的湧言會（海派）未來勢力是否削弱，以及是否牽動今年底選情，有待後續觀察。外界認為，關鍵在於林崑海辭世後，湧言會恐失去最強大的媒體及金援等後勤補給，三立態度恐左右湧言會的未來走向。

林崑海事業版圖橫跨政、商、媒，他最為人熟知的是三立董事長身份，從一介小黃司機翻身為百億影視霸主，寫下傳奇的勵志故事，堪稱「喊水會結凍」的南霸天。

林崑海對政治興趣濃厚，2001年還曾以無黨籍投入高雄立委選舉，當時是多席次複數選區，高雄只有1、2兩個選區，林崑海以2萬5000多票，第2高票落選，但他不忘政治夢，積極透過龐大的媒體資源造成影響力，讓他在政治圈占有一席之地。

三立電視成立後，逐漸稱霸台灣本土市場，而三立新聞台成立更是讓「海董」成為綠營要角關鍵。尤其，當年鄭弘儀「大話新聞」，大量邀請挺綠名嘴開講、綠營人士也爭相上節目曝光，三立親綠色彩更為顯明，林崑海也不避諱接觸綠營民代，讓他在綠營舉足輕重形成「海派」。

林崑海在2016年支持的高雄巿議員林瑩蓉當選民進黨中常委，象徵進入權力核心。而海派原本與英系要角黃承國以「海國會」的形式合作，分道揚鑣後，海派成員改以「湧言會」運作，成員包括立委趙天麟、王定宇、林楚茵等及地方市議員等。

湧言會壯大後，在高雄與菊系抗衡，湧言會事務大多由身兼民進黨高雄市黨部主委的趙天麟主導運作，趙在今年底高雄市議員選戰中，力推子弟兵角逐，競選看板滿街掛，但他一度遭黨內其他派系質疑，「湧言會挾地方黨務資源以令天下」，引發不小爭議。

如今林崑海辭世，是否人走茶涼，三立會繼續像林崑海生前這麼挺湧言會嗎？暫時也不得而知，但三立高層的態度恐將影響湧言會的布局。然而，民進黨長年主張「黨政軍退出媒體」，對於林崑海政媒雙棲身分有高度「異」見，也令社會觀感不佳，未來湧言會勢力是否削弱，以及誰來接班，都成為外界關注焦點。