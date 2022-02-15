近來天氣持續低溫，又是心肌梗塞的好發時期，日前知名導演明金成就因心肌梗塞猝逝。新竹一名39歲林姓工程師，開工第一天參加新春團拜，與同事寒暄時卻突然胸痛不已，警急送往竹北市東元綜合醫院急診搶救，經心臟加護中心團隊執行心導管手術，30分鐘內打通血管，成功救回年輕生命。

心臟加護中心主任林育伸表示，林姓工程師沒有抽菸習慣，但有高血脂及俗稱「隱形殺手」的低密度膽固醇偏高問題，好在同事相當機警立即送醫，打通右側冠狀動脈堵塞後，順利保命，康復出院。

林育伸表示，寒冷天氣是心肌梗塞的發病高峰期，特別是在連續低溫、陰雨綿綿和大風天氣，急性心梗發病率更是顯著增高，因身體受寒冷刺激，會促使血管收縮痙攣，心跳加快，造成心臟血管壓力增加，血管收縮就容易裂開或產生血栓，引發心絞痛或急性心肌梗塞。

心肌梗塞的高危險群為，有遺傳家族史、45歲以上男性及55歲以上女性肥胖、三高（高血脂、糖尿病、高血壓）、抽煙、熬夜、壓力及生活作息不正常，這類族群動脈硬化速度會加快，且近年來心肌梗塞有年輕化的趨勢，千萬不要掉以輕心。

如何辨別心肌梗塞徵兆？林育伸指出，當出現不明原因左胸悶、喘、頭暈、心悸、噁心、呼吸困難，要把握黃金救治時間，盡速送醫。

建議民眾要建立動脈硬化預防觀念，平時要注意保暖、戒菸戒酒、保持情緒穩定，減少生氣、焦慮、緊張、過度勞累，飲食宜少鹽、少糖、少油，多吃蔬菜攝取纖維質適度運動，加速新陳代謝，促進血液循環，增加肌肉與血管的彈性，才能遠離危險因子。