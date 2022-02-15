金門縣府也持續爭取中央補助7000餘萬元，完成原水管線埋設和能量調度工程。（金門縣自來水廠提供）

金門歷經1年多施工，完成田浦水庫至太湖淨水場間總長約6.1公里的原水輸送幹線埋設工程。（金門縣自來水廠提供）

水源調度增加水域棲地，友善環境保育自然生態。（金門縣自來水廠提供）

原水調度工程完工，提升調度備援能力。（金門縣自來水廠提供）

金門連2年乾旱，各地湖庫和農塘乾涸，在大陸引水支援下，民生用水暫度難關。縣府也持續爭取中央補助7000餘萬元，完成原水管線埋設和能量調度工程，讓東半島主要蓄水湖庫太湖恢復平穩水情，再見水波瀲灩好風光。

縣自來水廠說明，縣府爭取經濟部水利署經費補助，歷經1年多施工，完成田浦水庫至太湖淨水場間總長約6.1公里的原水輸送幹線埋設，並實施通水測試，每日可至少調度約4000至8000噸原水餘裕量至太湖水庫，除強化湖庫原水聯合調度能力，也讓逐漸乾涸的太湖恢復平穩水情，並進一步建構生態友善環境。

金門前年、去年的降雨量僅各為476.5與472毫米，不足平均值1100毫米的一半，創下50幾年來觀測紀錄的歷史新低，各地湖庫與農塘乾涸，雖然民生用水有大陸引水支援，暫無限水之虞，但旱象嚴重影響農業灌溉及臨水生態棲地環境。

楊鎮浯縣長責成自來水廠向中央爭取7000餘萬元補助，辦理「金東地區湖庫導水管改善工程」，自2019年12月開工，埋設田浦水庫至太湖淨水場間的原水輸水管，路徑經埔華路、大地與新前墩產業道路、環島東路、三多路等，新建400mm口徑的輸水幹管，增援舊有250mm口徑管線的送水運量，在緊急狀況下，新幹管也能轉供原水聯合調度使用，以穩定全島供水及平衡各湖庫的蓄水量。

水廠指出，在保有自有水源供給及備援能力的考量下，近年針對地區湖庫蓄水量不足，採取將部分大陸原水轉送榮湖、金沙、蘭湖、瓊林、山西及田浦等水庫貯蓄，而此次完工的導水管工程，又可再將引進的大陸原水，直接調度至太湖等水庫蓄存，讓金沙、金湖地區湖庫原水藉由管線串聯，達到聯合運用目的。

縣府評估，去年12月輸水幹管完成後，每日轉送約6000噸原水至太湖水庫，除有效利用湖庫容積蓄存更多水源，對倚賴鄰水環境棲息的水獺、鳥類及魚類等生態物種更是一大福音，在乾旱時期適度增加水域棲地面積與安定性，可減緩動物個體間的競爭打鬥行為，並增加育雛空間等生態保育效益。

另外，這2年金門遭遇歷史大旱，水資源回收中心的放流水利用更顯重要，目前的回收比例已達6成，遠較其他縣市為高，其中處理量最大的金城場，放流水主要抽送湖尾溪、小西門與后豐港等溪流跟埤塘，提供生態與澆灌用水。

根據縣府監調結果，這幾年湖尾溪因為有再生水的挹注，讓水獺活動更為頻繁及明顯，且數量增加，顯示水資源循環利用讓水獺等生物的棲地與生活環境更好。水廠將持續努力，全量回收再利用，以達水資源永續循環利用的目標。