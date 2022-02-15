香港疫情持續嚴峻，昨（14日）單日首破2000例確診大關，初步個案（一採陽性）更高達約4500例。香港中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今（15日）表示，相信「香港每日實際感染新冠病毒的人數，遠高於確診數字」，並指出，從確診及初步確數字總和可以推估，現在香港「每天有約6000至7000人染病」。

郭健安今表示，相信香港每日實際感染新冠病毒的人數，遠高於確診數字。他解釋指，部分患者由於病徵輕微，甚至無病徵，加上香港醫療系統負擔大，而選擇自行服用成藥，而非到醫院求診，使真實確診未能呈現。他認為，從確診及初步確數字總和可以推估，現在香港每日有約6000至7000人染病。

郭健安續指，香港醫療系統資源有限，在社區檢測中心驗出初步陽性的樣本，要再交由香港衛生署公共化驗服務處覆檢，證實是陽性才會正式確診，而這個程序可能需要2至3日，導致確診數字滯後。他認為，隨着馬鞍山體育館的「火眼實驗室」投入服務，相信檢測能力有限的問題會稍為改善。